Коронавірусом в Україні заразилися понад 94 тисячі: статистика МОЗ на 18 серпня
Станом на ранок вівторка, 18 серпня, в Україні офіційно підтверджено 94 436 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 616 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померло вже 2 116 осіб (+27 за добу), а 48 925 пацієнтів (+761) повністю побороли хворобу.
Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 28 292 особи.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 204, Львівській – 181, Чернівецькій – 172 та Івано-Франківській – 169.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3272 випадки;
Волинська область — 4792 випадки;
Дніпропетровська область — 1772 випадки;
Донецька область — 1100 випадків;
Житомирська область — 2497 випадків;
Закарпатська область — 6435 випадків;
Запорізька область — 1154 випадки;
Івано-Франківська область — 6959 випадків;
Кіровоградська область — 746 випадків;
м. Київ — 10 730 випадків;
Київська область — 4620 випадків;
Львівська область — 12 260 випадків;
Луганська область — 185 випадків;
Миколаївська область — 832 випадки;
Одеська область — 5158 випадків;
Полтавська область — 565 випадків;
Рівненська область — 7828 випадків;
Сумська область — 966 випадків;
Тернопільська область — 3902 випадки;
Харківська область — 6360 випадків;
Херсонська область — 304 випадки;
Хмельницька область — 1628 випадків;
Чернівецька область — 7954 випадки;
Черкаська область — 1167 випадків;
Чернігівська область — 1250 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 серпня до центру надійшло 1 868 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень.
Раніше OBOZREVATEL писав, що ситуація з коронавірусом в Одеській області погіршується щотижня, до того ж регулярно фіксуються спалахи в організованих колективах.