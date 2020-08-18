Коронавірусом в Україні заразилися понад 94 тисячі: статистика МОЗ на 18 серпня

Станом на ранок вівторка, 18 серпня, в Україні офіційно підтверджено 94 436 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 616 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померло вже 2 116 осіб (+27 за добу), а 48 925 пацієнтів (+761) повністю побороли хворобу.

Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 28 292 особи.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 204, Львівській – 181, Чернівецькій – 172 та Івано-Франківській – 169.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ситуація з коронавірусом в Одеській області погіршується щотижня, до того ж регулярно фіксуються спалахи в організованих колективах.

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