В Україні за добу підтвердили понад 800 випадків COVID-19: рекордна статистика МОЗ на 18 червня

Станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.

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Від COVID-19 в країні померли вже 966 осіб (+23 за добу), а 15 447 пацієнти (+504) повністю побороли хворобу.Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 171 нових заражених, Закарпатській області – 74 і Рівненській області – 73.

Коронавірус в Україні

Мапа

Раніше OBOZREVATEL писав, що станом на четвер, 18 червня, коронавірусом у світі заразилися більш як 8,4 млн осіб. Від COVID-19 померли 451 тис. інфікованих, вилікувалися приблизно 4,4 млн.