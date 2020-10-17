В Україні вперше зафіксували понад 6,4 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордна статистика на 17 жовтня
Коронавірусом в Україні за добу заразилися 6 410 осіб
Померли від хвороби ще 109 пацієнтів
Найбільше хворих виявили в Києві – 598
Станом на ранок суботи, 17 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 293 641 випадок коронавірусної інфекції. З них 6 410 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.
Від COVID-19 в країні померли вже 5517 осіб (+109 за добу). Про це свідчать дані сайту РНБО.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, система охорони здоров'я України може витримати до 10 тисяч хворих коронавірусом в добу. Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.