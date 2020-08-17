Коронавірусом в Україні заразилися майже 1,5 тис. за добу: статистика МОЗ на 17 серпня

Станом на ранок понеділка, 17 серпня, в Україні офіційно підтверджено 92 820 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 464 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 089 осіб (+21 за добу), а 48 164 пацієнтів (+342) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 14 062 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Рівненській області – 178, Чернівецькій – 165, Івано-Франківській – 164, Львівській – 128 і місті Київ – 104.

Як писавOBOZREVATEL раніше, починаючи з 17 серпня, в Києві буде посилено певні карантинні заходи через перехід міста в "жовту" зону. У зв'язку з цим влада столиці вирішила вжити заходів для зниження ймовірного навантаження на лікувальні установи.

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