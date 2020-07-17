Коронавірус в Україні перетнув позначку в 57 тис. заражених: статистика МОЗ на 17 липня

Станом на ранок п'ятниці, 17 липня, в Україні офіційно підтверджено 57 264 випадків коронавірусної інфекції. З них 809 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 456 осіб (+11 за добу), а 29 769 пацієнтів (+838) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 28 019 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 132, Рівненській – 88, Івано-Франківській – 67 і місті Київ – 76.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Київській області 17 липня посилили карантинні заходи через поширення коронавірусу.