В Україні майже 3 тисячі нових хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 16 вересня
Станом на ранок середи, 16 вересня, в Україні офіційно підтверджено 162 660 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 958 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 3 340 осіб (+76 за добу), а 72 324 пацієнтів (+1 514) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Відзначимо, що 15 вересня в Україні встановлено "рекорд" за добовим приростом летальних випадків від коронавірусної хвороби, а також за одужанням.
За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 51 590 осіб.
За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 виявили:
Тернопільська область – 380
Київ – 356
Одеська область – 284
Харківська область – 272
Львівська область – 187
Івано-Франківська область – 167
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 4 976 випадків;
Волинська область – 6 504 випадки;
Дніпропетровська область – 3 539 випадків;
Донецька область – 2 180 випадків;
Житомирська область – 4 543 випадки;
Закарпатська область – 8 829 випадків;
Запорізька область – 2 591 випадок;
Івано-Франківська область – 11 677 випадків;
Кіровоградська область – 934 випадки;
м. Київ – 18 070 випадків;
Київська область – 7 207 випадків;
Львівська область – 17 430 випадків;
Луганська область – 653 випадки;
Миколаївська область – 2 171 випадок;
Одеська область – 10 277 випадків;
Полтавська область – 1 307 випадків;
Рівненська область – 10 707 випадків;
Сумська область – 2 640 випадків;
Тернопільська область – 10 004 випадки;
Харківська область – 13 432 випадки;
Херсонська область – 702 випадки;
Хмельницька область – 4 133 випадки;
Чернівецька область – 12 493 випадки;
Черкаська область – 2 739 випадків;
Чернігівська область – 2 922 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до масового виробництва вакцини від коронавірусу, коли вона буде створена.