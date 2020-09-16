В Україні майже 3 тисячі нових хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 16 вересня

Станом на ранок середи, 16 вересня, в Україні офіційно підтверджено 162 660 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 958 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3 340 осіб (+76 за добу), а 72 324 пацієнтів (+1 514) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Відзначимо, що 15 вересня в Україні встановлено "рекорд" по добовому приросту летальних випадків від коронавірусної хвороби.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до масового виробництва вакцини від коронавірусу, коли вона буде створена.

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