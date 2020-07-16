Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні не знижується: статистика МОЗ на 16 липня
Станом на ранок четверга, 16 липня, в Україні офіційно підтверджено 56 455 випадків коронавірусної інфекції. З них 848 виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 1 445 осіб (+18 за добу), а 28 931 пацієнт (+800) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 27 413 осіб.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 197, Рівненській – 70, Івано-Франківській – 64 і місті Київ – 116.
Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать іще мінімум на місяць після 31 липня.