Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні не знижується: статистика МОЗ на 16 липня

Станом на ранок четверга, 16 липня, в Україні офіційно підтверджено 56 445 випадків коронавірусної інфекції. З них 848 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 445 осіб (+18 за добу), а 28 931 пацієнт (+800) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Новина доповнюється...

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать іще мінімум на місяць після 31 липня.