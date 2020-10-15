На COVID-19 в Україні захворіли ще 5 тисяч осіб: статистика МОЗ на 15 жовтня

Станом на ранок четверга, 15 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 281 239 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 062 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 5302 особи (+73 за добу), а 119 650 пацієнтів (+951) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, коронавірусом у Верховній Раді України заразилися майже 100 осіб. З них до 60 хворих – народні депутати і до 30 інфікованих – в апараті парламенту.