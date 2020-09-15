В Україні понад 2,9 тис. нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 15 вересня
Станом на ранок вівторка, 15 вересня, в Україні офіційно підтверджено 159 702 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 905 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 3 264 особи (+53 за добу), а 70 810 пацієнтів (+1 267) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
За минулу добу протестована на коронавірусну інфекцію 47 621 особа.
За минулу добу найбільше хворих COVID-19 виявили:
Тернопільська область – 390
Харківська область – 307
Одеська область – 306
Київ – 285
Львівська область – 186
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Львові від коронавірусу помер відомий лікар, головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради 60-річний Богдан Остальський. Цілий місяць лікарі боролися за його життя, але так і не змогли подолати хворобу.