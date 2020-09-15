В Україні понад 2,9 тис. нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 15 вересня

Станом на ранок вівторка, 15 вересня, в Україні офіційно підтверджено 159 702 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 905 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3 264 особи (+53 за добу). Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Львові від коронавірусу помер відомий лікар, головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради 60-річний Богдан Остальський. Цілий місяць лікарі боролися за його життя, але так і не змогли подолати хворобу.

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