Понад 800 осіб захворіли на COVID-19 за добу в Україні: статистика МОЗ на 15 липня

Станом на ранок середи, 15 липня, в Україні офіційно підтверджено 55 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 836 виявлено за минулу добу, що на 198 більше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 427 осіб (+15 за добу), а 28 131 пацієнт (+977) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 29 044 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 171, Харківській – 64, Закарпатській – 57 і місті Києві – 147.

Як писав OBOZREVATEL раніше, потенційна вакцина від коронавірусу mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna з США пройшла успішні випробування на людях.