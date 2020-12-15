В Україні за добу 16 тисяч осіб одужали від COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 08:19, 15.12.2020 Оновлено: 08:41, 15.12.2020

Станом на ранок вівторка, 15 грудня, в Україні офіційно підтверджено 909 082 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 416 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 15 480 осіб (+233 за добу), а 522 868 пацієнтів (+16 150 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що "ураганне" зростання захворюваності коронавірусом в Україні зупинено. При цьому глава відомства Максим Степанов зазначив, що ситуація залишається складною.

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