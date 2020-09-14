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В Україні додалося майже 2,5 тис. хворих на коронавірус: статистика МОЗ на 14 вересня

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
12,9 т.
Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 14 вересня, в Україні офіційно підтверджено 156 797 випадків коронавірусної інфекції. З них 2462 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3211 осіб (+33 за добу), а 69 543 пацієнти (+650) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з опівночі 14 вересня почало діяти нове епідеміологічне зонування. Столиця України – Київ – потрапила в "помаранчеву" зону.

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УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов
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