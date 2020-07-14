COVID-19 в Україні за добу захворіли понад 600 осіб: статистика МОЗ на 14 липня

Станом на ранок вівторка, 14 липня, в Україні офіційно підтверджено 54 771 випадок коронавірусної інфекції. З них 638 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 у країні померли вже 1 412 осіб (+14 за добу), а 27 154 пацієнти (+651) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 22 846 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 147, Закарпатській – 67 і місті Києві – 112.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у ВООЗ розповіли, хто менш схильний до зараження коронавірусом.