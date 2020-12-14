МОЗ повідомив про 6,5 тис. хворих на COVID-19 в Україні за добу

Станом на ранок понеділка, 11 грудня, в Україні офіційно підтверджено 900 666 випадків коронавірусної інфекції. З них 6 451 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 15 247 осіб (+93 за добу), а 506 718 пацієнтів (+5 154 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 91 743 випадки;

Вінницька область – 19 866 випадків;

Волинська область – 28 246 випадків;

Дніпропетровська область – 49 535 випадків;

Донецька область – 29 660 випадків;

Житомирська область – 34 491 випадок;

Закарпатська область – 26 153 випадки;

Запорізька область – 42 435 випадків;

Івано-Франківська область – 40 768 випадків;

Київська область – 49 044 випадки;

Кіровоградська область – 7 225 випадків;

Луганська область – 7 929 випадків;

Львівська область – 53 844 випадки;

Миколаївська область – 24 099 випадків;

Одеська область – 58 283 випадки;

Полтавська область – 29 450 випадків;

Рівненська область – 36 262 випадки;

Сумська область – 35 968 випадків;

Тернопільська область – 31 283 випадки;

Харківська область – 62 428 випадків;

Херсонська область – 14 207 випадків;

Хмельницька область – 34 840 випадків;

Черкаська область – 31 607 випадків;

Чернівецька область – 36 889 випадків;

Чернігівська область – 24 411 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини проти коронавірусу. Почалася підготовка до належного транспортування препарату.