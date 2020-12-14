МОЗ повідомив про 6,5 тис. хворих на COVID-19 в Україні за добу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Станом на ранок понеділка, 11 грудня, в Україні офіційно підтверджено 900 666 випадків коронавірусної інфекції. З них 6 451 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 15 247 осіб (+93 за добу), а 506 718 пацієнтів (+5 154 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 91 743 випадки;

  • Вінницька область – 19 866 випадків;

  • Волинська область – 28 246 випадків;

  • Дніпропетровська область – 49 535 випадків;

  • Донецька область – 29 660 випадків;

  • Житомирська область – 34 491 випадок;

  • Закарпатська область – 26 153 випадки;

  • Запорізька область – 42 435 випадків;

  • Івано-Франківська область – 40 768 випадків;

  • Київська область – 49 044 випадки;

  • Кіровоградська область – 7 225 випадків;

  • Луганська область – 7 929 випадків;

  • Львівська область – 53 844 випадки;

  • Миколаївська область – 24 099 випадків;

  • Одеська область – 58 283 випадки;

  • Полтавська область – 29 450 випадків;

  • Рівненська область – 36 262 випадки;

  • Сумська область – 35 968 випадків;

  • Тернопільська область – 31 283 випадки;

  • Харківська область – 62 428 випадків;

  • Херсонська область – 14 207 випадків;

  • Хмельницька область – 34 840 випадків;

  • Черкаська область – 31 607 випадків;

  • Чернівецька область – 36 889 випадків;

  • Чернігівська область – 24 411 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні.
Скріншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини проти коронавірусу. Почалася підготовка до належного транспортування препарату.

УкраїнаКоронавірусМаксим Степанов