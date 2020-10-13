Коронавірусом в Україні заразилися вже понад 270 тисяч: статистика МОЗ на 13 жовтня

Станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 270 587 випадки коронавірусної інфекції. З них 5133 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 5122 особи (+107 за добу), а 116 562 пацієнтів (+2 152) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 51 205 осіб.

Регіонами з найшвидшим приростом кількості хворих на коронавірус 12 жовтня стали місто Київ (+397 за добу), Харківська область (+439) і Львівщина (+341).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я запропонує продовжити карантин в Україні до 31 грудня 2020 року через зростання випадків захворювання коронавірусом.