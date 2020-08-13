В Україні встановлено антирекорд за кількістю хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 13 серпня

Карина Бондаренко Суспільство 08:44, 13.08.2020 Оновлено: 09:17, 13.08.2020

Станом на ранок четверга, 13 серпня, в Україні офіційно підтверджено 86 140 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 592 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 992 осіб (+22 за добу). Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Нагадаємо, що попередній антирекорд за кількістю заражених за добу в Україні було встановлено 8 серпня. Тоді захворіли 1489 осіб.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні йде підготовка до другої хвилі коронавірусу, яка очікується в жовтні. У лікарнях вже значно збільшили кількість апаратів ШВЛ і ліжок з підвищеним киснем. Детально про це розповів глава МОЗ Максим Степанов.

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