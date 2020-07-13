Коронавірусом заразилися понад 54 тис. українців: статистика МОЗ на 13 липня
Станом на ранок понеділка, 13 липня, в Україні офіційно підтверджено 54 133 випадки коронавірусної інфекції. З них 612 виявлено за минулу добу.
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Від COVID-19 в країні померли вже 1 398 осіб (+15 за добу), а 26 503 пацієнти (+385) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 10 524 осіб.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 104, Рівненській – 99 і Закарпатській – 79.
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