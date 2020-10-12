Від COVID-19 в Україні померли вже понад 5 тисяч осіб: статистика МОЗ на 12 жовтня

Карина Бондаренко Суспільство 08:52, 12.10.2020 Оновлено: 09:00, 12.10.2020

Станом на ранок понеділка, 12 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 265 454 випадки коронавірусної інфекції. З них 4420 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 5015 осіб (+43 за добу), а 114 410 пацієнтів (+903) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 12 жовтня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування по регіонах. Епідеміологічні рівні встановлені на 14 днів.

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