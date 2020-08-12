За добу в Україні додалося майже 1,5 тис. хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 12 серпня

Станом на ранок середи, 12 серпня, в Україні офіційно підтверджено 84 548 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 433 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 970 осіб (+19 за добу), а 45 686 пацієнтів (+752) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 38 487 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Львівській області – 166, Харківській – 139, Івано-Франківській – 128, Чернівецькій – 113 і місті Київ – 182.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 043 випадки;

Волинська область — 4 423 випадки;

Дніпропетровська область — 1 602 випадки;

Донецька область — 1 011 випадків;

Житомирська область — 2 215 випадків;

Закарпатська область — 5 946 випадків;

Запорізька область — 971 випадок;

Івано-Франківська область — 6 039 випадків;

Кіровоградська область — 728 випадків;

м. Київ — 9 869 випадків;

Київська область — 4 307 випадків;

Львівська область — 11 308 випадків;

Луганська область — 160 випадків;

Миколаївська область — 744 випадки;

Одеська область — 4 458 випадків;

Полтавська область — 514 випадків;

Рівненська область — 7 114 випадків;

Сумська область — 716 випадків;

Тернопільська область — 3 413 випадків;

Харківська область — 5 169 випадків;

Херсонська область — 276 випадків;

Хмельницька область — 1413 випадків;

Чернівецька область — 6 980 випадків;

Черкаська область — 1 049 випадків;

Чернігівська область — 1 080 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 серпня до центру надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 140 504 повідомлення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у майже всієї родини українського журналіста Юрія Бутусова виявили коронавірусну інфекцію COVID-19. Він розповів, що спочатку симптомів інфекції ні у кого не було.