Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 11 тисяч осіб за добу: статистика МОЗ на 12 листопада

Станом на ранок четверга, 12 листопада, в Україні офіційно підтверджено 500 865 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 057 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.

Від COVID-19 в країні померли вже 9 145 осіб (+198 за добу), а 227 694 пацієнти (+6 235 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів прийняв рішення ввести в Україні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада. Нові обмеження будуть діяти два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.