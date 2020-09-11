В Україні вперше понад 3 тисячі хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 11 вересня

Коронавірусом в Україні за добу заразилися 3144 особи
Померли від хвороби ще 53 пацієнти, одужали – 1128
Найбільше хворих виявили в Києві – 404
Станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" із добового приросту.
Від COVID-19 в країні померли вже 3076 осіб (+53 за добу), а 67 005 пацієнтів (+1128) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 50 898 осіб.
За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 виявили:
Київ – 404
Тернопільська область – 302
Одеська область – 283
Харківська область – 280
Хмельницька область – 198
Львівська область – 174
Івано-Франківська область – 151
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з півночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування. Таке рішення було ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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