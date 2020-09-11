В Україні вперше понад 3 тисячі хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 11 вересня

Станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" із добового приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 3076 осіб (+53 за добу), а 67 005 пацієнтів (+1128) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 50 898 осіб.

За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 виявили:

Київ – 404

Тернопільська область – 302

Одеська область – 283

Харківська область – 280

Хмельницька область – 198

Львівська область – 174

Івано-Франківська область – 151

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з півночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування. Таке рішення було ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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