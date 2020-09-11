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В Україні вперше понад 3 тисячі хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 11 вересня

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
38,0 т.

  • Коронавірусом в Україні за добу заразилися 3144 особи

  • Померли від хвороби ще 53 пацієнти, одужали – 1128

  • Найбільше хворих виявили в Києві – 404

Степанов озвучив статистику щодо коронавірусу в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" із добового приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 3076 осіб (+53 за добу), а 67 005 пацієнтів (+1128) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 50 898 осіб.

За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 виявили:

  • Київ – 404

  • Тернопільська область – 302

  • Одеська область – 283

  • Харківська область – 280

  • Хмельницька область – 198

  • Львівська область – 174

  • Івано-Франківська область – 151

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з півночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування. Таке рішення було ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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УкраїнаКоронавірус
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