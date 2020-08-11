На COVID-19 в Україні захворіли понад 83 тисячі: статистика МОЗ на 11 серпня

Станом на ранок вівторка, 11 серпня, в Україні офіційно підтверджено 83 115 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 158 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 951 особа (+29 за добу), а 44 934 пацієнтів (+575) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестований на коронавірусну інфекцію 32 412 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 161, Одеській – 134, Харківській – 129 та Івано-Франківській – 114.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 002 випадки;

Волинська область — 4 375 випадків;

Дніпропетровська область — 1 571 випадок;

Донецька область — 982 випадки;

Житомирська область — 2 178 випадків;

Закарпатська область — 5 875 випадків;

Запорізька область — 959 випадків;

Івано-Франківська область — 5 911 випадків;

Кіровоградська область — 725 випадків;

м. Київ — 9 687 випадків;

Київська область — 4 239 випадків;

Львівська область — 11 142 випадки;

Луганська область — 157 випадків;

Миколаївська область — 729 випадків;

Одеська область — 4 364 випадки;

Полтавська область — 503 випадки;

Рівненська область — 7 018 випадків;

Сумська область — 702 випадки;

Тернопільська область — 3 375 випадків;

Харківська область — 5 030 випадків;

Херсонська область — 271 випадок;

Хмельницька область — 1376 випадків;

Чернівецька область — 6 867 випадків;

Черкаська область — 1 039 випадків;

Чернігівська область — 1 038 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня до центру надійшло 1 537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Польща скасувала 14-денний карантин для пасажирів авіарейсів з України.