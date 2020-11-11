Коронавірусом в Україні заразилися понад 10,6 тисячі за добу: статистика МОЗ на 11 листопада
Станом на ранок середи, 11 листопада, в Україні офіційно підтверджено 489 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 611 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 8 947 осіб (+191 за добу), а 221 459 пацієнтів (+6 802 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 46 632 випадки;
Вінницька область – 12 970 випадків;
Волинська область – 17 236 випадків;
Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
Донецька область – 15 066 випадків;
Житомирська область – 20 194 випадки;
Закарпатська область – 18 056 випадків;
Запорізька область – 15 285 випадків;
Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
Київська область – 21 731 випадок;
Кіровоградська область – 3 280 випадків;
Луганська область – 4 738 випадків;
Львівська область – 34 988 випадків;
Миколаївська область – 11 092 випадки;
Одеська область – 30 041 випадок;
Полтавська область – 13 143 випадки;
Рівненська область – 23 035 випадків;
Сумська область – 15 662 випадки;
Тернопільська область – 22 549 випадків;
Харківська область – 44 948 випадків;
Херсонська область – 6 075 випадків;
Хмельницька область – 20 826 випадків;
Черкаська область – 11 063 випадки;
Чернівецька область – 26 301 випадок;
Чернігівська область – 10 564 випадки.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, карантин вихідного дня в Україні хоч і вплине на захворюваність, але не зможе радикально змінити ситуацію з COVID-19, на відміну від повторного локдауну. Про це заявив лікар-інфекціоніст Вадим Арістов.