Коронавірусом в Україні заразилися понад 10,6 тисяч за добу: статистика МОЗ на 11 листопада

Станом на ранок середи, 11 листопада, в Україні офіційно підтверджено 489 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 611 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 8 947 осіб (+191 за добу), а 221 459 пацієнтів (+6 802 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

м. Київ – 46 632 випадки;

Вінницька область – 12 970 випадків;

Волинська область – 17 236 випадків;

Дніпропетровська область – 18 690 випадків;

Донецька область – 15 066 випадків;

Житомирська область – 20 194 випадки;

Закарпатська область – 18 056 випадків;

Запорізька область – 15 285 випадків;

Івано-Франківська область – 25 643 випадки;

Київська область – 21 731 випадок;

Кіровоградська область – 3 280 випадків;

Луганська область – 4 738 випадків;

Львівська область – 34 988 випадків;

Миколаївська область – 11 092 випадки;

Одеська область – 30 041 випадок;

Полтавська область – 13 143 випадки;

Рівненська область – 23 035 випадків;

Сумська область – 15 662 випадки;

Тернопільська область – 22 549 випадків;

Харківська область – 44 948 випадків;

Херсонська область – 6 075 випадків;

Хмельницька область – 20 826 випадків;

Черкаська область – 11 063 випадки;

Чернівецька область – 26 301 випадок;

Чернігівська область – 10 564 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, карантин вихідного дня в Україні хоч і вплине на захворюваність, але не зможе радикально змінити ситуацію з COVID-19, на відміну від повторного локдауну. Про це заявив лікар-інфекціоніст Вадим Арістов.