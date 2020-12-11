Коронавірусом в Україні заразилися 13,5 тисяч за добу: статистика МОЗ на 11 грудня

Карина Бондаренко Суспільство 08:15, 11.12.2020 Оновлено: 09:00, 11.12.2020

Станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, в Україні офіційно підтверджено 872 228 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 514 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 14 755 осіб (+285 за добу), а 480 348 пацієнтів (+15 327 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 88 317 випадків;

  • Вінницька область – 19 481 випадок;

  • Волинська область – 27 537 випадків;

  • Дніпропетровська область – 47 650 випадків;

  • Донецька область – 28 391 випадок;

  • Житомирська область – 33 405 випадків;

  • Закарпатська область – 25 693 випадки;

  • Запорізька область – 40 653 випадки;

  • Івано-Франківська область – 40 282 випадки;

  • Київська область – 46 998 випадків;

  • Кіровоградська область – 6 921 випадок;

  • Луганська область – 7 615 випадків;

  • Львівська область – 52 578 випадків;

  • Миколаївська область – 22 980 випадків;

  • Одеська область – 55 714 випадків;

  • Полтавська область – 28 435 випадків;

  • Рівненська область – 35 452 випадки;

  • Сумська область – 34 996 випадків;

  • Тернопільська область – 30 738 випадків;

  • Харківська область – 61 424 випадки;

  • Херсонська область – 13 401 випадок;

  • Хмельницька область – 33 958 випадків;

  • Черкаська область – 30 133 випадки;

  • Чернівецька область – 36 286 випадків;

  • Чернігівська область – 23 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про захворюваність на грип та ГРВІ в Україні під час пандемії. Аномального росту кількості хворих сезонними інфекціями під час пандемії коронавірусу немає.

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