Коронавірусом в Україні заразилися 13,5 тисяч за добу: статистика МОЗ на 11 грудня

Станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, в Україні офіційно підтверджено 872 228 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 514 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 14 755 осіб (+285 за добу), а 480 348 пацієнтів (+15 327 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

м. Київ – 88 317 випадків;

Вінницька область – 19 481 випадок;

Волинська область – 27 537 випадків;

Дніпропетровська область – 47 650 випадків;

Донецька область – 28 391 випадок;

Житомирська область – 33 405 випадків;

Закарпатська область – 25 693 випадки;

Запорізька область – 40 653 випадки;

Івано-Франківська область – 40 282 випадки;

Київська область – 46 998 випадків;

Кіровоградська область – 6 921 випадок;

Луганська область – 7 615 випадків;

Львівська область – 52 578 випадків;

Миколаївська область – 22 980 випадків;

Одеська область – 55 714 випадків;

Полтавська область – 28 435 випадків;

Рівненська область – 35 452 випадки;

Сумська область – 34 996 випадків;

Тернопільська область – 30 738 випадків;

Харківська область – 61 424 випадки;

Херсонська область – 13 401 випадок;

Хмельницька область – 33 958 випадків;

Черкаська область – 30 133 випадки;

Чернівецька область – 36 286 випадків;

Чернігівська область – 23 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про захворюваність на грип та ГРВІ в Україні під час пандемії. Аномального росту кількості хворих сезонними інфекціями під час пандемії коронавірусу немає.