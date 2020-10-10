Україна досягла 'COVID-рекордів' смертності і госпіталізацій. Статистика МОЗ на 10 жовтня

Станом на ранок суботи, 10 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 256 266 випадків коронавірусної інфекції. З них 5728 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 4887 осіб (+108 за добу), а 112 570 пацієнтів (+1920) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У лікарні було госпіталізовано ще 990 осіб з коронавірусом, що стало рекордом за весь час пандемії в Україні. Також встановлено рекорд за кількістю летальних випадків COVID-19 за добу – 108.

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 58 126 осіб.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зареєстровано в Києві – 532, Харківській області – 510, Хмельницькій області – 402, Одеській області – 338, Житомирській та Тернопільській – 306.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні з'явиться альтернатива ПЛР-тестуванням на COVID-19. Це тести на антиген, які дозволять збільшити кількість перевірок людей з підозрою на інфікування.