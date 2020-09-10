В Україні вже понад 145 тисяч хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 10 вересня

Станом на ранок четверга, 10 вересня, в Україні офіційно підтверджено 145 612 випадків коронавірусної інфекції. З них 2582 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3023 особи (+44 за добу), а 65 877 пацієнтів (+1174) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 55 503 особи.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 339, в Києві – 298, Тернопільській – 251, Львівській – 183, Хмельницькій – 142.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Тернопільській області через велику кількість нових заражених COVID-19 карети швидкої допомоги годинами чекають, щоб госпіталізувати пацієнтів.

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