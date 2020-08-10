В Україні додалося понад тисячу заражених COVID-19: статистика МОЗ на 10 серпня

Карина Бондаренко Суспільство 09:00, 10.08.2020 Оновлено: 09:25, 10.08.2020

Станом на ранок понеділка, 10 серпня, в Україні офіційно підтверджено 81 957 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 008 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 922 людини (+25 за добу), а 44 359 пацієнтів (+387) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 13 301 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Львівській області – 130, Харківській – 117, Івано-Франківській – 121 і Чернівецькій – 108.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар назвала доступний засіб від пневмонії в Україні.

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