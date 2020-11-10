Коронавірусом в Україні заразилися майже 11 тисяч за добу: статистика МОЗ на 10 листопада

Станом на ранок вівторка, 10 листопада, в Україні офіційно підтверджено 479 197 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 842 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.

Від COVID-19 у країні померли вже 8 756 осіб (+191 за добу), а 214 657 пацієнтів (+5 514 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

Встановлено рекорд із початку епідемії. Максим Степанов у Facebook

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 45 667 випадків;

Вінницька область – 12 765 випадків;

Волинська область – 16 821 випадок;

Дніпропетровська область – 18 324 випадки;

Донецька область – 14 578 випадків;

Житомирська область – 19 616 випадків;

Закарпатська область – 17 620 випадків;

Запорізька область – 14 693 випадки;

Івано-Франківська область – 25 054 випадки;

Київська область – 21 038 випадків;

Кіровоградська область – 3 204 випадки;

Луганська область – 4 643 випадки;

Львівська область – 34 304 випадки;

Миколаївська область – 10 787 випадків;

Одеська область – 29 336 випадків;

Полтавська область – 12 723 випадки;

Рівненська область – 22 622 випадки;

Сумська область – 15 297 випадків;

Тернопільська область – 22 389 випадків;

Харківська область – 44 466 випадків;

Херсонська область – 5 833 випадки;

Хмельницька область – 20 328 випадків;

Черкаська область – 10 919 випадків;

Чернівецька область – 25 835 випадків;

Чернігівська область – 10 335 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити карантинні обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.