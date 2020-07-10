В Україні за добу одужала рекордна кількість хворих COVID-19: статистика МОЗ на 10 липня

Станом на ранок п'ятниці, 10 липня, в Україні офіційно підтверджено 52 043 випадки коронавірусної інфекції. З них 819 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 345 осіб (+18 за добу), а 24 800 пацієнтів (+1 016) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Упродовж минулої доби було здійснено 27 281 тест на коронавірусну інфекцію.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Закарпатській – 112, Львівській – 82, Рівненській – 74 і місті Київ – 118.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, у світі встановили новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусною інфекцією за добу.