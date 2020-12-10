На COVID-19 в Україні захворіли понад 13 тисяч за добу: статистика МОЗ на 10 грудня
Станом на ранок четверга, 10 грудня, в Україні офіційно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 371 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 14 470 осіб (+266 за добу), а 465 021 пацієнт (+13 903 за добу) повністю переміг хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 86 437 випадків;
Вінницька область – 19 206 випадків;
Волинська область – 27 194 випадки;
Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
Донецька область – 27 678 випадків;
Житомирська область – 32 987 випадків;
Закарпатська область – 25 344 випадки;
Запорізька область – 39 758 випадків;
Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
Київська область – 46 211 випадків;
Кіровоградська область – 6 744 випадки;
Луганська область – 7 436 випадків;
Львівська область – 51 915 випадків;
Миколаївська область – 22 621 випадок;
Одеська область – 54 840 випадків;
Полтавська область – 27 772 випадки;
Рівненська область – 35 034 випадки;
Сумська область – 34 611 випадків;
Тернопільська область – 30 462 випадки;
Харківська область – 60 992 випадки;
Херсонська область – 13 039 випадків;
Хмельницька область – 33 426 випадків;
Черкаська область – 29 449 випадків;
Чернівецька область – 36 044 випадки;
Чернігівська область – 22 616 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за прогнозами уряду, в першій декаді січня в Україні очікується близько 20-25 тисяч нових хворих коронавірусом в день.