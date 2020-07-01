Коронавірус продовжив атаку, додалося більш ніж 600 випадків: статистика МОЗ на 1 липня

Карина Бондаренко Суспільство 08:56, 1.07.2020 Оновлено: 09:09, 1.07.2020

Станом на ранок середи, 1 липня, в Україні офіційно підтверджено 44 998 випадків коронавірусної інфекції. З них 664 були виявлені за минулу добу, що на 42 нижче, ніж за день до цього.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що НАН дала детальний прогноз по епідемії коронавірусу в Україні. Відзначається, що вона сповільниться, але заражатися буде більше 2 тисяч в день.

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