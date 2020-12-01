Коронавірусом в Україні заразилися 12,5 тисяч за добу: статистика МОЗ на 1 грудня

Карина Бондаренко Суспільство 08:20, 1.12.2020 Оновлено: 08:23, 1.12.2020

Станом на ранок вівторка, 1 грудня, в Україні офіційно підтверджено 745 123 випадки коронавірусної інфекції. З них 12 498 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 12 548 осіб (+221 за добу), а 355 172 пацієнти (+10 023 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україні не збираються продовжувати карантин вихідного дня і вводити повний локдаун у грудні.

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