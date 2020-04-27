Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область

В Україні змінилася тенденція поширення коронавірусу – за добу найбільше випадків зараження виявили на Харківщині.

Про це заявив на брифінгу в понеділок, 27 квітня, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За добу найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксовано в Харківській області – 49, Закарпатській – 46, Чернівецькій – 34 та місті Києві – 32 випадки", – пояснив він.

У лідерах з коронавірусу в Україні нова область objectiv.tv

Нагадаємо, в Харківській області напередодні стало відомо про спалах COVID-19 в селі Стрілеча – там 25 квітня зафіксували 11 випадків зараження в психіатричній лікарні. У населеному пункті обмежили в'їзд і виїзд.

Відзначимо, в неділю, 26 квітня, лідером в антирейтингу несподівано стала Дніпропетровська область. Закарпаття і Буковина утримуються на вершині списку з самого початку епідемії в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні зафіксовано вже 9009 випадків коронавірусу.

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