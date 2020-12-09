Статистика щодо COVID-19 замовчується, пахне СРСР, – епідеміолог

Вводити локдаун в Україні потрібно було ще до Нового року, а не після нього, коли захворюваність і так знизиться, водночас поточна статистика щодо COVID-19 може бути штучно заниженою.

Таку думку висловив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін. У коментарі виданню "Гордон" епідеміолог заявив, що його "лякають" ініціативи уряду, які можуть бути "просто політичними іграми".

"Влада знову кидає приманку суспільству, лякає... Водночас за дев'ять місяців, що минули з початку епідемії, наша держава взагалі нічого системного не зробила для захисту людей", – вважає медик.

За його словами, у сезон грипу в медиків немає швидких тестів для діагностики цього захворювання.

"Якщо здебільшого пацієнти з COVID-19 переносять хворобу в легкій або безсимптомній формі, то грип завжди має важкий перебіг. Якщо в лікарів не буде інструментів, щоб розмежувати грип та COVID-19, ми багато втратимо", – зазначив Александрін.

Він вважає, що краще було б дотримуватися тактики адаптивного жорсткого карантину й ввести локдаун перед Новим роком у населених пунктах, "де вже система охорони здоров'я не витримує".

Як це аргументує Александрін:

Жорсткий карантин на свята "взагалі жодного сенсу не має": це удар по малому бізнесу, а захворюваність коронавірусом спаде через природні причини (це показало спостереження за іншими респіраторними захворюваннями).

У цей період люди перестають масово користуватися громадським транспортом, ходити на роботу у великі колективи.

На свята люди все одно зустрічатимуться з друзями та родичами і на це не можна вплинути.

"Безглуздо вводити локдаун у будь-який відрізок часу з 25 грудня до 14 січня", – наголосив медик.

Він додав, що статистика щодо коронавірусу в Україні, "м'яко кажучи, бреше". На його думку, це відбувається через політичний та адміністративний тиск на місцях.

"За офіційними даними, в Одесі чи Києві зайнято 50% ліжок, але знайти вільне ліжко майже неможливо. Сильно пахне Радянським Союзом, коли замовчується реальна статистика", – сказав Александрін.

Епідеміолог упевнений, що варто було б ввести локдаун раніше, щоби знизити захворюваність і "відпустити людей на свята".

"І, скориставшись тим, що люди не користуються масово громадським транспортом у святкові дні, побачити значне зниження захворюваності завдяки локдауну до Нового року й новорічних свят до 7 січня", – сказав Александрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо дат локдауну в країні. Його введуть із 8 до 24 січня 2021 року.

У цей час буде заборонено роботу:

кафе, барів, ресторанів (крім замовлень із собою, доставки й закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торговельно-розважальних центрів;

будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Про те, як працюватиме транспорт, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Пояснимо, що локдаун (з англійської – блокування) означає заборону вільно залишати свої домівки (за винятком деяких випадків). Його можуть ввести на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах чи населених пунктах.