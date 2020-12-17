Лінчевський заявив, що реальної статистики щодо COVID-19 в Україні не знає навіть влада

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні є неправдивою, а реальні дані невідомі навіть представникам влади.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив ексзаступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський. "Ті цифри, які озвучуються, не мають під собою жодних підстав", – сказав він.

За словами ексчиновника, щоденні офіційні показники захворюваності фактично не є щоденними, оскільки в них відображаються випадки захворювань, що трапилися раніше.

"Ця щоденна цифра складається з тих, хто захворіли сьогодні, вчора, тиждень тому, два тижні тому, місяць і більше – в різних пропорціях. Жодного разу ця цифра не була названа коректно", – зауважив він.

Лінчевський додав, що офіційна статистика – це кількість внесений в базу даних пацієнтів за певну добу. "Але реально дехто з цих пацієнтів захворів, дехто одужав, а дехто помер ще влітку", – наголосив він.

Медик додав, що середня затримка у внесенні нових випадків захворювання в базу даних по місту Києву становить близько 2 тижнів: "Отже, на сьогодні ні уряд, ні міністерство, ні громадяни не мають реальної картини".

"Відповідно, я піддаю сумніву будь-яке рішення щодо протидії епідемії. Воно не базується ні на чому. Науки медицини в цих рішеннях немає", – підсумував Лінчевський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що статистика смертності від коронавірусу в Україні може не відповідати дійсності.