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18 травня • оновлено в 12:10
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Тимур Григоренко

За добу померла 21 особа: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 18 травня

  • В Україні офіційно зареєстровано 18 616 випадків COVID-19

  • Найбільше хворих у Чернівецькій області – 2 713 осіб

  • Українські вчені спрогнозували дати спаду епідемії коронавірусу

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Станом на ранок понеділка, 18 травня, в Україні офіційно підтверджено 18 616 випадків коронавірусної хвороби. З них – 325 випадків зараження були виявлені за минулу добу.

Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки України.

Внаслідок епідемії в країні вже померли 535 осіб (+21 за добу). Водночас одужали – 5276 (+160 за добу).

Найбільше хворих у Чернівецькій області – 2 713 осіб, Києві – 2 321, у Київській області – 1 224 та Івано-Франківській – 1 221.

За добу померла 21 особа: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 18 травня

Центр громадського здоров’я України додав, що усього в Україні досліджено 232 899 зразків методом ПЛР.

"Загалом захворіли 1324 дитини та 3650 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 745 пацієнтів, з них 1090 дітей та 2988 медпрацівників. Усього потребувала госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легени знадобилося 240 особам, зокрема одній дитині та 21 медику", – вказано у зверненні.

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, загинули 535 людей, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

За добу померла 21 особа: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 18 травня

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл. — 733 (386 одужали);

  • Волинська обл. — 625 (150 одужали);

  • Дніпропетровська обл. — 843 (95 одужали);

  • Донецька обл. — 131 (42 одужали);

  • Житомирська обл. — 564 (149 одужали);

  • Закарпатська обл. — 901 (189 одужали);

  • Запорізька обл. — 382 (185 одужали);

  • Івано-Франківська обл. — 1221 (513 одужали);

  • м. Київ — 2321 (224 одужали);

  • Київська обл. — 1224 (212 одужали);

  • Кіровоградська обл. — 445 (319 одужали);

  • Луганська обл. — 42 (22 одужали);

  • Львівська обл. — 1066 (206 одужали);

  • Миколаївська обл. — 262 (82 одужали);

  • Одеська обл. — 764 (60 одужали);

  • Полтавська обл. — 264 (189 одужали);

  • Рівненська обл. — 1167 (353 одужали);

  • Сумська обл. — 163 (89 одужали);

  • Тернопільська обл. — 1081 (599 одужали);

  • Харківська обл. — 789 (147 одужали);

  • Херсонська обл. — 168 (126 одужали);

  • Хмельницька обл. — 267 (67 одужали);

  • Черкаська обл. — 372 (207 одужали);

  • Чернівецька обл. — 2713 (634 одужали);

  • Чернігівська обл. —108 (31 одужав).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню COVID-19 заявив, що найбільша кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні зафіксована у віковій групі 60+ – станом на 18 травня їх є 4370 осіб, що становить 24% від усієї кількості хворих.

Крім того, люди віком 60+ становлять 66% усіх летальних випадків, зафіксованих в Україні через COVID-19. Майже 72% з них мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.

Також головний санітарний лікар України сказав, коли відновляться масові заходи в Україні та що українцям дозволять відвідувати пляжі й купатися, незважаючи на пандемію COVID-19.

Також на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців дотримуватися карантинних заходів, запроваджених в Україні. Зокрема, він наголосив на необхідності користуватися масками.

За добу померла 21 особа: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 18 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 травня, Італія стала лідером антирейтингу за кількістю летальних випадків – майже 32 тисячі. У всьому світі заразилися понад 4,8 млн осіб. Найбільше хворих у США – понад 1,5 млн пацієнтів, Росії – більш ніж 281 тисяча, Іспанії – майже 278 тисяч.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

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