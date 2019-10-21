"Стати на коліна перед Росією": Німеччина не хоче визнати Голодомор геноцидом

МЗС Німеччини виступило проти того, щоб німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Про це Deutsche Welle заявив депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу Арнольд Фаатц, зазначивши, що 21 жовтня комітет Бундестагу почав розгляд петиції з цього питання.

"МЗС хоче, щоб петицію було відхилено з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року. На мою думку, цей аргумент є дуже технократичним. Те ж саме стосується й іншого аргументу – що, крім українського, цей штучно влаштований голод мав і інших жертв, зокрема, в Росії, на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, так само більше схожий на відмовку", – розповів депутат.

За його словами, така аргументація загрожує тим, що нацисти зажадають не визнавати гітлерівський геноцид, який також відбувся до визначення цього поняття.

"Це рішення МЗС неправильне ще й тому, що це означає стати на коліна перед Росією. Очевидно, ніхто не хоче створювати нові теми для конфронтації з Росією", – додав Фаатц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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