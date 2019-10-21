Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Стати на коліна перед Росією": Німеччина не хоче визнати Голодомор геноцидом

794 Читати матеріал російською

МЗС Німеччини виступило проти того, щоб німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Про це Deutsche Welle заявив депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу Арнольд Фаатц, зазначивши, що 21 жовтня комітет Бундестагу почав розгляд петиції з цього питання.

"МЗС хоче, щоб петицію було відхилено з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року. На мою думку, цей аргумент є дуже технократичним. Те ж саме стосується й іншого аргументу – що, крім українського, цей штучно влаштований голод мав і інших жертв, зокрема, в Росії, на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, так само більше схожий на відмовку", – розповів депутат.

Новини
"Мій будинок — це не Росія": трейлер фільму про Голодомор вразив мережу

За його словами, така аргументація загрожує тим, що нацисти зажадають не визнавати гітлерівський геноцид, який також відбувся до визначення цього поняття.

"Це рішення МЗС неправильне ще й тому, що це означає стати на коліна перед Росією. Очевидно, ніхто не хоче створювати нові теми для конфронтації з Росією", – додав Фаатц.

"Стати на коліна перед Росією": Німеччина не хоче визнати Голодомор геноцидом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Голодомор в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Голодомор в Україні
Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel