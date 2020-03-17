Стартапери знайшли спосіб скоротити черги в жіночий туалет

Жіночі пісуари можуть значно скоротити час очікування біля вбиралень.

У цьому переконана француженка Наталі Дес Айнардс, яка вигадала один з таких пристроїв, передає maximum.fm. Свій винахід вона назвала "Мадам Пі". Він являє собою похилу раковину, до якої можна підійти спиною і справити нужду, не сідаючи – у простій кабінці з дахом і дверцятами, яка одночасно забезпечує приватність і спонукає не затримуватися.

"Я не дизайнер, а перш за все користувач", – зазначила винахідниця. Вона зізналася, що повсюдним попитом товар поки не користується. Однак увага до проблеми, про яку не прийнято було говорити, поступово зростає. Цьому сприяють два фактори: соцмережі і конкуренція між організаторами масових заходів.

Наталі Дес Айнардс

Тим часом у неї вже з'явилися конкуренти, які живуть в Копенгагені – архітектори Джина Пер'є і Олександр Едебьорг придумали "Ля Пі" – жіночий туалет з трьох з'єднаних разом пісуарів, зроблених з придатного до перероблення яскраво-рожевого пластику.

За словами винахідників, новинка призначена для масових заходів і будь-яких місць, де зазвичай не вистачає туалетів. Вони також стверджують, що з їхнім пристроєм нагальна процедура займає 30 секунд проти двох хвилин у звичайній жіночій кабінці.

Як писав OBOZREVATEL, стартап-компанія StandardToilet із Стаффордшира (Великобританія) навмисно розробила незручний унітаз, який не дозволить сидіти на ньому більше п'яти хвилин.

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