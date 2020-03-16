Стартапери знайшли спосіб скоротити черги в жіночий туалет

Жіночі пісуари можуть значно скоротити час очікування до вбиральні для представниць прекрасної статі.

У цьому переконана француженка Наталі Дес Айнардс, яка придумала один із таких пристроїв. Про це повідомляє ВВС.

Так, винахід стартаперки, який вона назвала "Мадам Пі", представляє собою похилу раковину, до якої можна підійти спиною і справити нужду, не присідаючи – у простій кабінці з дахом і дверцятами, що одночасно забезпечує приватність і спонукає не затримуватися.

Стартапери придумали, як скоротити черги в жіночий туалет

"Я не дизайнерка, а насамперед користувачка", – каже 46-річна винахідниця, яка заснувала компанію з випуску жіночих пісуарів.

Вона зізналася, що широким попитом товар поки не користується. Однак увага до проблеми, про яку не прийнято було говорити, поступово зростає. Цьому сприяють два фактори: соцмережі та конкуренція між організаторами масових заходів.

Жіночий пісуар "Мадам Пі" bbc.com

Водночас у неї вже з'явилися конкуренти. Зокрема, архітектори Джина Пер'є і Олександр Едебьорг із Копенгагена придумали "Ля Пі" – жіночий туалет із трьох з'єднаних разом пісуарів, зроблених із придатного до переробки яскраво-рожевого пластику.

За словами винахідників, новинка призначена для масових заходів і будь-яких місць, де зазвичай не вистачає туалетів. Вони також стверджують, що з їхнім пристроєм нагальна процедура займає 30 секунд проти двох хвилин у звичайній жіночій кабінці.

"Мадам Пі" bbc.com

Бак "Ля Пі" на тисячу літрів рідкого продукту життєдіяльності організму розрахований на 3,5 тисячі відвідувань. До того ж кабінка не має дверей, які треба відкривати і закривати, витрачаючи зайві секунди: від сторонніх поглядів захищають лише вигнуті стіни.

Найважче, говорить Джина Пер'є, привчити жінок до пісуарів. Хоча зараз власники стартапу ведуть переговори з комунальними службами ще декількох міст Європи і думають, як використовувати рідкі відходи для отримання добрив та електрики.

Жіночий пісуар "Ля Пі" bbc.com

Варто зауважити, що перший так званий жіночий пісуар був створений майже 20 років тому в Британії – це "Ши-Ві", який нагадує розрізану уздовж трубу.

Автор ідеї Сем Фонтейн каже, що її новинку сприйняли з сумішшю скептицизму і радості. Мейнстрімом вона так і не стала, хоча за весь час по всьому світу було продано декілька мільйонів екземплярів – організаторам масових заходів, військовим і організаторам таборів для біженців.

Крім цього, в 2011 році Крістіан Рак разом зі ще двома дизайнерами теж створив жіночий туалет, який працює за тим же принципом і розрахований на одночасне використання чотирма відвідувачками. Однак і він заробити на ньому не зміг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії British Airways Саймон Мартон заявив, що на борту літака туалет є найнебезпечнішим місцем з точки зору пожежної безпеки.

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