Старт продажів iPhone12 можуть відкласти: стало відомо, коли чекати

Запуск у виробництво серії iPhone 12 в 2020 році буде відстрочений і прогнозується приблизно в жовтні, на відміну від минулих років, коли гаджет презентували кожного вересня.

Як повідомляє GizChina, відповідне припущення висловив популярний аналітик Apple Мінг-Чі Куо.

Відстрочка перезентації пов'язана з тим, що компанія TSMC, виробник чіпів Apple Bionic A14, може скорегувати строки поставки процесорів Apple A14. Повідомляється, що цього року вона поставить 80 млн процесорів A14. Ці чіпи призначені не тільки для iPhone 12 серії, але і для планшетів iPad Air.

Відстрочка випуску iPhone 12 означає, що час його продажу цього року значно скоротиться, що відповідно спричинить за собою скорочення термінів продажів, тому вся увага зараз прикута до TSMC як до одного з найважливіших постачальників iPhone 12 серії.

Водночас Appleinsider на підставі власних висновків висунув припущення, що iPhone 12 може бути представлений 20-го жовтня, а випущений у роздріб 23-го.

"Адже, якби Apple була готова представити свої новинки раніше, вона б навіть не стала попереджати про відстрочення через її незначність. А майже півторамісячна затримка виглядає як цілком гідний період для того, щоб про нього повідомити зацікавлених", – обгрунтував автор свої здогадки.

"До того ж дуже важливим аспектом, від якого слід відштовхуватися, є виробництво. Раніше одразу кілька незалежних джерел повідомили, що Apple вдалося почати виробництво iPhone 12 усього за пару днів до презентації 15 вересня. А оскільки це нешвидкий процес, висока ймовірність, що компанії буде потрібно близько місяця на те, щоб наростити необхідний для початку продажів обсяг. Тому 20-те жовтня набуває все більшого сенсу як дата для проведення презентації нового смартфона", – відзначається в матеріалі.

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