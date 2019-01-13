Старий Новий рік 2019 в Україні: щедрівки для дітей і дорослих

В Україні 13 січня, напередодні Старого Нового року, по давній народній традиції, прийнято ходити в гості до близьких і друзів і щедрувати.

Щедрівки – це обрядові народні пісні, які величають господаря будинку, бажаючи йому всіх благ, здоров'я і багатства.

OBOZREVATEL пропонує добірку щедрівок, які підійдуть як дорослим, так і дітям.

Щедрівки

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик добрий,

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка,

То пампушка,

Що й щедреник,

То й вареник.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Ой слухай, козо,

Де труби гудуть,

Там млинці печуть,

То і нам дадуть.

Хазяїн іде, пожиток несе,

Перший пожиток -

Мірочка гречки,

Другий пожиток -

Мірочка жита,

Третій пожиток -

Решето вівса,

Та й щедрівка вся!

За ці щедрівки -

Кружальце ковбаски,

А з цієї мови

Будьте здорові!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 14 січня в Україні зустрічають Старий Новий рік, який також називають Щедрим вечором. У цей день прийнято обмінюватися подарунками, а також щедрувати. Традиційно цим займаються тільки дівчата, а ось вранці, 14 січня чоловіки ходять і посівають.

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