Старий Новий рік 2019 в Україні: щедрівки для дітей і дорослих

В Україні 13 січня, напередодні Старого Нового року, по давній народній традиції, прийнято ходити в гості до близьких і друзів і щедрувати.
Щедрівки – це обрядові народні пісні, які величають господаря будинку, бажаючи йому всіх благ, здоров'я і багатства.
OBOZREVATEL пропонує добірку щедрівок, які підійдуть як дорослим, так і дітям.
Щедрівки
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрик добрий,
Я не згірший,
Дайте млинця,
Котрий більший!
Що щедрушка,
То пампушка,
Що й щедреник,
То й вареник.
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
А пан, як господар.
Господиня, як калина.
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
***
Ой слухай, козо,
Де труби гудуть,
Там млинці печуть,
То і нам дадуть.
Хазяїн іде, пожиток несе,
Перший пожиток -
Мірочка гречки,
Другий пожиток -
Мірочка жита,
Третій пожиток -
Решето вівса,
Та й щедрівка вся!
За ці щедрівки -
Кружальце ковбаски,
А з цієї мови
Будьте здорові!
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 14 січня в Україні зустрічають Старий Новий рік, який також називають Щедрим вечором. У цей день прийнято обмінюватися подарунками, а також щедрувати. Традиційно цим займаються тільки дівчата, а ось вранці, 14 січня чоловіки ходять і посівають.
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