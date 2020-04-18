"Пекельне пекло!" Фото лікарні, де лікують хворих COVID-19, потрясли мережу

Єдина інфекційна лікарня Дніпра №21 знаходиться в жахливому стані. У палатах медустанови ремонт востаннє робили десятки років тому, а меблі давно почали розвалюватись.

Про це в своєму Instagram повідомила місцева мешканка Олеся Сухарева, яка провела в лікувальному закладі кілька днів. Як виявилося, у лікарні не дотримані елементарні правила гігієни та безпеки.

"Пекельне пекло. Я не знаю, що сказати. Напевно фото говорять самі за себе. Навіть не уявляла, що в 21 столітті можуть існувати такі умови. В єдиній інфекційній лікарні не просто міста-мільйонника, а обласного центру. Як, скажіть мені?" – обурюється дівчина.

Розмір ліжка olesya_sergeevna

Стан вікон

Вхід в санвузол

Ванна

Ванна та туалет

Вікна в палатах дерев'яні й на вигляд старі. За оббивкою на стінах багато пилу. Труби в санвузлі також старі та вимагають ремонту. У ванній іржа. У коментарі до публікації Олеся додає, що навіть для неї ліжка маленькі, а умови просто жахливі.

Така антисанітарія потрясла користувачів Instagram. Багато згадували, що лежали в цій же лікарні 5-10 років тому, і обстановка з тих пір не змінилася.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Варто відзначити, це не єдина скарга на стан інфекційного корпусу в місті. У дніпропетровських групах можна знайти достатньо збурень від місцевих жителів. Наприклад, ще 21 березня в групі "Тіньовий Дніпро" було опубліковано відео, де чоловік, який прибув з температурою, був змушений знаходиться у схожих умовах.

"Приїхали з Польщі, були на гастролях, але нас не пустили та відправили назад. Стояли довго на кордоні й мене відправили з температурою сюди... Лампи не працюють, ось такі матраци – навіть торкатися не хочу до цього. Видали підковдру з такою плямою, а ось ще й волосся. Загалом, повний люкс", – з іронією розповідає один з пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річний киянин в деталях розповів про те, як він лікується від коронавірусу в одній з київських лікарень.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!