"Пекельне пекло!" Фото лікарні, де лікують хворих COVID-19, потрясли мережу

Єдина інфекційна лікарня Дніпра №21 знаходиться в жахливому стані. У палатах медустанови ремонт востаннє робили десятки років тому, а меблі давно почали розвалюватись.
Про це в своєму Instagram повідомила місцева мешканка Олеся Сухарева, яка провела в лікувальному закладі кілька днів. Як виявилося, у лікарні не дотримані елементарні правила гігієни та безпеки.
"Пекельне пекло. Я не знаю, що сказати. Напевно фото говорять самі за себе. Навіть не уявляла, що в 21 столітті можуть існувати такі умови. В єдиній інфекційній лікарні не просто міста-мільйонника, а обласного центру. Як, скажіть мені?" – обурюється дівчина.
Розмір ліжка
olesya_sergeevna
Стан вікон
Вхід в санвузол
Ванна
Ванна та туалет
Вікна в палатах дерев'яні й на вигляд старі. За оббивкою на стінах багато пилу. Труби в санвузлі також старі та вимагають ремонту. У ванній іржа. У коментарі до публікації Олеся додає, що навіть для неї ліжка маленькі, а умови просто жахливі.
. Які можна дати коментарі до цього видио ??? Тільки прохання-величезне прохання до вас всім не залишати це питання ... Я прошу максимального репоста! 🙏🏼 Я прошу максимальної уваги до цієї проблеми !!!!! На моєму місці може опинитися кожен КОЖЕН з вас, не дай Бог звичайно, але така реальність в умовах епідемії. . Зараз це ЄДИНА лікарня, яка приймає людей не тільки з підозрою на # covid19 🦠, а й просто з температурою !!!!! (Я мовчу вже про "звичайні" # кір, # свинка, # вітрянка, # жовтяниця і т.д., які чомусь відійшли зараз на другий план, хоча є не менш небезпечні, ніж корона ..). Якщо у вас підвищена температура, вам просто ЗОБОВ'ЯЗАНІ провести # тестнакоронавірус, а його не можливо купити, замовити навіть за найбільші гроші і провести в домашніх умовах !!!! Всіх везуть відразу сюди. І в наших силах з вами звернути увагу пана Президента @zelenskiy_official і його команди @ zeteam2019, мін.здравоохраненія, наших депутатів, мера Дніпра @borysfilatov до цієї страхітливої дійсності !!!! До цих нелюдських умов, в яких доводиться ЛІКУВАТИ і РЯТУВАТИ людей !!!! Зрештою якщо не держави, то ми можемо постаратися звернути увагу спонсорів, меценатів, іноземних інвесторів на те, що відбувається в наших лікарнях! Для кого-то адже, відбудувати і обладнати новий корпус-це як для нас купити кг гречки !!! І я знаю і вірю, що такі люди можуть найтісь🙏🏼 і допомогти нашим людям мати по-людськи нормальні умови для лікування! Допомогти лікарям і медсестрам працювати в НОРМАЛЬНИХ умовах і отримувати гідну за цю каторжну працю і ризик, заробітну плату !!!!
Така антисанітарія потрясла користувачів Instagram. Багато згадували, що лежали в цій же лікарні 5-10 років тому, і обстановка з тих пір не змінилася.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Варто відзначити, це не єдина скарга на стан інфекційного корпусу в місті. У дніпропетровських групах можна знайти достатньо збурень від місцевих жителів. Наприклад, ще 21 березня в групі "Тіньовий Дніпро" було опубліковано відео, де чоловік, який прибув з температурою, був змушений знаходиться у схожих умовах.
"Приїхали з Польщі, були на гастролях, але нас не пустили та відправили назад. Стояли довго на кордоні й мене відправили з температурою сюди... Лампи не працюють, ось такі матраци – навіть торкатися не хочу до цього. Видали підковдру з такою плямою, а ось ще й волосся. Загалом, повний люкс", – з іронією розповідає один з пацієнтів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річний киянин в деталях розповів про те, як він лікується від коронавірусу в одній з київських лікарень.
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