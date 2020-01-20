Старанна робота стала розчаровувати людство

Люди більше не вірять, що старанна робота може гарантувати їм краще життя.

Багаторічне глобальне дослідження, про яке пише ABC, свідчить про зростаюче почуття нерівності та підрив довіри людей як до суспільних інститутів розвинених країн, так і до капіталізму.

Барометр довіри Edelman 2020 року, який відстежує ситуацію вже 20 років, показав, що незважаючи на високі економічні показники, більшість респондентів, які живуть в країнах з розвиненими ринками, не вірять, що через 5 років їх чекає краще майбутнє.

Це означає, що економічне зростання більше не стимулює довіру.

"Ми живемо в парадоксі довіри", - сказав генеральний директор Edelman Річард Едельман.

"З тих пір, як ми почали вимірювати довіру 20 років тому, економічне зростання сприяло зростанню довіри. Це триває в Азії і на Близькому Сході, але не в країнах з розвиненими ринками, де нерівність в доходах в даний час вже є для людей більш істотним фактором.

Страхи душать надію, і давні припущення про важку роботу, яка веде до більшої мобільності, тепер недійсні.

56% відсотків опитаного населення в багатьох країнах вважають, що капіталізм в його нинішній формі приносить більше шкоди, ніж користі.

Більшість співробітників (83%) у всьому світі стурбовані можливою втратою роботи через автоматизацію, рецесію, що насувається, відсутність навчання, більш дешеву іноземну конкуренцію та імміграцію.

Майже двое з трьох опитаних вважають, що темпи технологічних змін занадто швидкі. В Австралії зафіксували одне з найбільших падінь довіри до технологій.

Австралійці найбільше турбувалися про те, що можуть втратити роботу через технологічні зміни в економіці.

Дослідження також показало зростаючу "прірву довіри" між елітами і людьми, які можуть бути відображенням нерівності доходів, сказав Едельман.

У той час як 65% інформованої громадськості у всьому світі (у віці 25-65 років, з вищою освітою, в 25% доходів домогосподарств) заявили, що довіряють інституціям, тільки 51% від загальної кількості опитаних сказали те ж саме.

"Результатом є світ двох різних реалій довіри", - йдеться у звіті.

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