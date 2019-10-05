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6 жовтня • оновлено в 18:04
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/ Суспільство

"Стануть на наші позиції?" Бійці ОС забили на сполох через відведення військ

7.6т Читати матеріал російською

Українські військові з обережністю ставляться до планів керівництва країни почати в найближчі дні розведення сил на Донбасі.

Як говориться в сюжеті Подробности, вже 7 жовтня українська армія вийде з Петровського і Золотого. Це одна з умов зустрічі в "нормандської форматі" Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Самі ж бійці ставляться до ідеї розвести війська неоднозначно. Бояться обману з боку ворога, мовляв в разі відведення військ бойовики просто займуть їх позиції.

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"Ну, коли ми відійдемо вони ж стануть на наші позиції, а звідси їх же знову вибивати буде ой як тяжко. Завоювати ці 100-200 метрів, відбити. З 2014 року за ці метри багато хлопців тут лягли, щоб зайняти", - вважає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Українські бійці на провокації не ведуться. Під час обстрілів просто ховаються по окопах. Вони вже встигли познайомитися з місцевими жителями. І розповідають нам, що говорять люди про можливе розведення сил.

"Вони бояться, що якщо сюди зайдуть серпаратісти, вони не дадуть їм спокійно нормально жити людським життям. Буде таке - що ви жили разом з укропами, ви їм допомагали. Ви їм в магазинах печиво, хліб продавали. Їх як ворогів визнають", - вважає Олександр.

Чи буде виконувати домовленості противник - зараз ніхто з упевненістю сказати не може. Однак у Станиці Луганській, де розведення сил вже відбулося - все спокійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Дмитро Гордон закликав захистити Україну парканом від Криму і Донбасу, щоб з окупованих територій не "просочилися" вороги.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Н Олег
Н Олег
а ведь разведут ... -- в смысле -- отведут ... и ведь трактористы не полезут никуда "становиться" ... ну и как объяснить матерям "героев, падших за освобождение 200 метров серой зоны", шо их дети стали просто мясом, которым кровавый xp'як и его б@ндеры кормили войну?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Какие боевики? Уберите укровермахт с Донбасса, отъебитесь укропы от Донецка и Луганска мрази!!!
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Wick John
Wick John
Так это укро нацистская армия захватывает серую зону и выдают это за перемогу
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