"Стануть на наші позиції?" Бійці ОС забили на сполох через відведення військ

Українські військові з обережністю ставляться до планів керівництва країни почати в найближчі дні розведення сил на Донбасі.

Як говориться в сюжеті Подробности, вже 7 жовтня українська армія вийде з Петровського і Золотого. Це одна з умов зустрічі в "нормандської форматі" Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Самі ж бійці ставляться до ідеї розвести війська неоднозначно. Бояться обману з боку ворога, мовляв в разі відведення військ бойовики просто займуть їх позиції.

"Ну, коли ми відійдемо вони ж стануть на наші позиції, а звідси їх же знову вибивати буде ой як тяжко. Завоювати ці 100-200 метрів, відбити. З 2014 року за ці метри багато хлопців тут лягли, щоб зайняти", - вважає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Українські бійці на провокації не ведуться. Під час обстрілів просто ховаються по окопах. Вони вже встигли познайомитися з місцевими жителями. І розповідають нам, що говорять люди про можливе розведення сил.

"Вони бояться, що якщо сюди зайдуть серпаратісти, вони не дадуть їм спокійно нормально жити людським життям. Буде таке - що ви жили разом з укропами, ви їм допомагали. Ви їм в магазинах печиво, хліб продавали. Їх як ворогів визнають", - вважає Олександр.

Чи буде виконувати домовленості противник - зараз ніхто з упевненістю сказати не може. Однак у Станиці Луганській, де розведення сил вже відбулося - все спокійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Дмитро Гордон закликав захистити Україну парканом від Криму і Донбасу, щоб з окупованих територій не "просочилися" вороги.

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